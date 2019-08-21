في عيد ميلاده .. أشهر أفلام ومسلسلات شارك بها فتحي عبد الوهاب

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنان فتحي عبد الوهاب ، فقد أكمل اليوم عامه الـ 48 ، فهو من مواليد 21 أغسطس 1971 .



من أشهر الأفلام التي شارك بها فتحي عبد الوهاب عصافير النيل وهروب اضطراري و زهايمر وكباريه وفيلم ثقافي .



ومن أشهر المسلسلات التي شارك في بطولتها لمس اكتاف وعوالم خفية ولا تطفئ الشمس والخانكة و عائلة مجنونة جدا .



وقد بدأ فتحي عبد الوهاب نشاطه الفني عام 1992 ولم يسعى لتحقيق حلم البطولة المطلقة الذي يراود كل فنان .