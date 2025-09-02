تربص لها بشرفة مسكنه| القصة الكاملة لإعدام نقاش بتهمة قتل شقيقته

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة نقاش بالإعدام شنقًا ،لاتهامه بقتل شقيقته لرفضه عودتها لزوجها مرة أخرى بالحوامدية.

وجاء في أمر إحالة المتهم، أنه بدائرة قسم شرطة الحوامدية، قتل الجاني شقيقته عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها والخلاص منها وإزهاق روحها بدافع خلافات سابقة، وهى رفضه زواج المجنى عليها وعودتها لزوجها.

وتابع أمر الإحالة، انه قام على أثر تلك الخلافات بتهديدها بالقتل وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض إلا أنه تروى وأعد مخططا لارتكاب جرمه، بأن مكث فى مسكنه عدة أيام متربصا لها بشرفة مسكنه منتظرا ظهورها بالطريق، وما أن رآها حتى قام بالعدو خلفها، وما أن ظفر بها حتى انهال عليها بالضرب بأماكن متفرقة من جسدها، مستخدما السلاح سالف البيان، والذى قد أعده مسبقا، قاصدا من ذلك إزهاق روحها، فأحدث بها الإصابات التى أودت بحياتها”.

كما أحرز المتهم سلاح أبيض "سكين" مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.