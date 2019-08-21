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اسباب تسوس الاسنان.. وكيفية علاجها

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 07:31 م
اسباب تسوس الاسنان
اسباب تسوس الاسنان
آية التيجي
أكد الدكتور باسم سمير استشاري طب الأسنان وعضو جمعية سترومان لزراعة وتجميل الأسنان بسويسرا، أهمية العناية بصحة الفم والأسنان، مشيرا إلى أن السكريات المخمرة من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى تسوس الأسنان، بسبب التصاق السكريات بالأسنان لفترات زمنية طويلة.

وأوضح سمير أن الكربوهيدرات المخمرة تشمل جميع أنواع السكريات وأغلب أنواع النشا المطبوخ، كالحليب، السكر، المشروبات الغازية، الزبيب، وغيرها من الأطعمة التي تحتوي على السكريات.

وأشار سمير، إلى أنه يتم علاج تسوس الأسنان بالعديد من العلاجات المختلفة للتسوس، وذلك وفقا لمدى تسوس الأسنان، أي أنه إذا كان التسوس بسيط، نعمل على إزالة الجزء الفاسد من السن بواسطة الحفر والاستعاضة عنها بحشوة مصنوعة من سبيكة من الفضة، أو الخزف، أو الذهب، أو مركب الراتنج.

أضاف أن تسوس وتآكل الأسنان بصورة كبيرة يفضل تركيب التيجان، وإذا كانت هناك حاجة للتاج، فانه يتم إزالة الجزء المتعفن أو الضعيف من السن، يتم وضع ركيزة السن، ومن ثم تركب التاج على الجزء الباقي من السن، وإذا تسبب التعفن في موت العصب أو لب السن، فيتم إجراء علاج للجذر، تتم إزالة مركز السن (بما في ذلك العصب، الأوعية الدموية والأنسجة) مع أجزاء السن المتعفنة، ثم نحشو الجذر بعد ذلك بمادة الحشو. إذا كانت هناك حاجة، يمكن أيضا تركيب تاج على السن المحشوه.

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