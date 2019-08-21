تعرف على خطورة زيت المحرك الزائد فى السيارة

يعانى العديد من السائقين من مشكلة تحديد زيت المحرك داخل السيارة , المعظم يعتقد ان الزيت اذا كان زائدا فهذا امر جيد ولكن العكس تماما فهذا قد يسبب اضرارا كثيرة .



فقد حذرت هيئة السلامة العالمية من اضافة أو تجاوز الحد الأقصى للزيت في محرك السيارة والقيادة أو تشغيل المحرك والزيت ليس في المقاس الصحيح , وأرجع ذلك الى سبب رئيسي وهو ان الزيادة في مقدار الزيت عن الحد المطلوب قد ينتج عنه رغوة , مما يؤدي الى نقص في كفاءة عمل الزيت خاصة في تقليل الاحتكاك بين أجزاء المحرك.



ولقياس الزيت بشكل دقيق يجب ركن السيارة في مكان متساوي ثم ترك المحرك يعمل لاحمائه بعدها يتم ايقافه وتركه لمدة 10 دقائق تقريبا حتى يعود الزيت الى الكارتير أو حوض الزيت بعدها يتم قياس مستوى الزيت بحيث يجب أن لايتعدى إشارة MAX .



وترك الزيت ناقص قليلا لن يضر المحرك على العكس من تجاوز الحد المسموح به , فاذا حدث واصبح الزيت زائدا عن الحد الأقصى بشكل بسيط فقم بالتوجه الى اقرب مركز صيانة أو ميكانيكي للتخلص من تلك الزيادة.

