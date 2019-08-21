يوم حزين على الكرة.. جثة اللاعب عبد الله سامي في النيل ونجاة فريق المحلة من الموت

شهد اليوم الأربعاء، حادثتين مختلفتين إحداهما وقعت بمحافظة الجيزة والأخرى في البحيرة، لتقفا شاهدتين على يوم حزين في الكرة المصرية.





الواقعة الأولى حين انتشلت الأجهزة الأمنية جثة لاعب كرة القدم عبدالله سامي من نهر النيل في الجيزة، والثانية حين أنقذت العناية الإلهية فريق غزل المحلة من الموت المحقق في حادث سير.





نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في انتشال جثة لاعب كرة القدم عبد الله سامي، بعد غرقه فى نهر النيل بمدينة الصف.





وكشفت التحريات الأولية التي أجريت برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن لاعب كرة القدم، غرق بالقرب من المعدية بمدينة الصف، وتم انتشال جثته.





وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد غرق اللاعب عبد الله سامى انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتبين أنه غرق بمنطقة المعدية تم انتشال الجثة ونقلها الى المستشفى وتبين عدم وجود شبهة جنائية تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.





عبدالله سامى يبلغ من العمر 31 عامًا بدأ تاريخه الكروى مع تليفونات بنى سويف وكان يلعب خط وسط ومدافع انتقل إلى فريق الاتحاد السكندرى وبعدها الى الجونة وانتقل الى فريق صيد المحلة.





أنقذت العناية الإلهية فريق غزل المحلة لكرة القدم من الموت المحقق أثناء توجهه الى معسكر بالإسكندرية، حيث تعرض الأتوبيس الخاص باللاعبين لحادث تصادم على الطريق الزراعي السريع أمام مدخل موقف دمنهور مع عدد من السيارات بينهم سيارة نقل بمقطورة وأخرى نصف نقل وسيارتين ملاكى.





تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة دمنهور يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي السريع بين عدة سيارات وأتوبيس فريق غزل المحلة لكرة القدم.





وانتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية والإسعاف لمكان الحادث وبالمعاينة وبالفحص تبين وقوع الحادث أمام مدخل دمنهور بالطريق الزراعى بين أتوبيس سياحى كبير يستقله فريق غزل المحلة لكرة القدم أثناء ذهابهم للتدريب بمعسكر الفريق بالإسكندرية وسيارتى تقل أحدهما بمقطورة وسيارتين ملاكى.



