عنتيل كفر حجازي يعترف: مارست الرذيلة مع سيدات بالقرية ونشرت 7 فيديوهات على المواقع الإباحية

انتشرت خلال الفترة الأخيرة فيديوهات جنسية على شبكة الإنترنت لشخص يظهر مع سيدات فى أوضاع مخلة بالآداب العامة وتبين من خلال فحص تلك الفيديوهات أنها لـ عاطل مسجل خطر من منطقة كفر حجازى بمحافظة الغربية والمعروف إعلامياً عنتيل كفر حجازى .

الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ومديرية أمن الغربية تلقت فى شهر مارس الماضى بلاغاً من أهالى قرية كفر حجازى بوجود فيديوهات لسيدات من القرية على مواقع إباحية يظرهن مع أحد الرجال فى أوضاع مخلة بدأت فى تتبع صاحب الفيديوهات الإباحية وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدتين اللاتى ظهرن فى المقاطع واعترفن فى التحقيقات أن المتهم مارس الجنس معهن وأنهن كان على علاقة غير شرعية معه وأن المتهم قام بتصويرهن دون علمهن ووجهت النيابة العامة لهن تهمة الترويج لـ أفلام إباحية .

وتبين من التحريات أن المتهم ليس من أبناء القرية وأنه استأجر شقة بها منذ فترة وبعدها اختفى وظهرت الفيديوهات على المواقع الإباحية.





وأمرت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار المتهم إ سماعيل إابراهيم النجار عاطل وتبين أنه قام بترويج أفلام إباحية له مع سيدات عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى تم إعداد الأكمنة اللازمة وتمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من ضبط المتهم إسماعيل إبراهيم مسجل خطر لاتهامه فى قضية ترويج أفلام إباحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمعروف إعلاميًا "عنتيل كفر حجازي الهارب" بمدينة المحلة الكبري وجار عرض المتهم على النيابة العامة للتحقيق .





وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بتوافر معلومات لدي الرائد عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة بتواجد "اسماعيل ابراهيم النجار" 40 سنة مقيم محلة البرج أول المحلة والمشهور إعلاميا بـ"عنتيل المحلة" بمنطقة سكة طنطا بدائرة قسم شرطة ثان المحلة.





عقب استئذان النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم المذكور تم تقنين الإجراءات الأمنية وإعداد الأكمنة وتدشين حملة مكبرة مدعومة بتشكيلات ودوريات من الشرطة تمكن الرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث القسم والرائد أحمد الشربيني رئيس مباحث الآداب وغرفة العمليات بفرع البحث الجنائى بضبط المتهم أثناء استقلاله سيارة ملاكي بنطاق سكة طنطا بدائرة القسم .



