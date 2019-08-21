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حوادث

النيابة تأمر بـ عرض معاق الشرقية على الطب الشرعي

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 07:35 م
التعدى على معاق بمشتول
التعدى على معاق بمشتول
محمد الطحاوي
قررت نيابة مشتول السوق برئاسة المستشار محمد سليمان وسكرتارية مصطفى الحضري منذ قليل، عرض الشاب المعاق علي الطب الشرعي، وحبس المتهمين 24 ساعة علي ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق في الشرقية، تمكنت من ضبط المتهمين بالتعدي على شاب معاق ذهنيا داخل صالون حلاقة في قرية كفر إبراش.

وتداول عدد من رواد "فيس بوك" بمحافظة الشرقية مقطع فيديو يوضح تعدي مجموعة من الشباب بالضرب المبرح على شاب معاق ذهنيا، في قرية كفر إبراش.

وسيطرت حالة من الغضب الشديد مصحوبة بمجموعة من التعليقات لمطالبة قوات الأمن بسرعة ضبط المعتدين وأعمال القانون تجاه المخطئين فورا.

وتمكن رجال مباحث مركز مشتول السوق برئاسة الرائد أحمد بنديري، من ضبط 6 من المتهمين في الواقعة، وأجرت التحريات بشأنها وحررت المحضر اللازم.

ومن جهته، أكد "محمد محمود حجازي" رئيس مركز ومدينة مشتول السوق لـ صدى البلد أنه بناء على توجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بفحص أوراق صاحب محل حلاقة والمتهم الرئيسي في واقعة الاعتداء بالضرب على معاق ذهنيا بقرية كفر أبراش دائرة المركز، وفحص التراخيص ووصلات الكهرباء، تم غلق وتشميع صالون الحلاقة وفصل التيار الكهربائي عن المحل، واتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية، حيث تبين مخالفته للاشتراطات الصحية والبيئية.

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