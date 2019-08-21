التموين تعلن موعد انتهاء استبعاد غير المستحقين من البطاقات.. فيديو

قال عمرو مدكور مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، إنه يتم استبعاد غير المستحقين من بطاقات التموين وذلك بعد إخبارهم على بون صرف الخبز والسلع التموينية.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" لا استبعاد لـ مستفيد قبل إشعاره وإخطاره من خلال بون صرف الخبز والسلع التموينية، لافتا إلى أن وزارة التموين بدأت المرحلة الأولى لاستبعاد غير المستحقين طبقا لمحددات العدالة الاجتماعية.



وأكد عمرو مدكور، أن الاستبعاد لا يشمل دعم الخبز ولكن يشمل السلع التموينية فقط، ويتم إخطار المواطن بسبب الاستبعاد وكيفية التظلم.



وتابع عمرو مدكور:" سيتم إغلاق باب التظلم اعتبارا من يوم 25 أغسطس ويتم فحص التظلمات بعد انتهاء مدة تلقيها"،مضيفا:" المستهدف استبعادهم 1.6 مليون مواطن تقدم منهم حوالي 1.2 مليون بتظلمات وتم استبعاد نصف مليون، ووصلت نسبة قبول التظلمات تصل إلى 70%".



وأكمل عمرو مدكور:" سيتم الإستمرار في مراحل الاستبعاد من بطاقات التموين إلى أن تطمئن الدولة بالكامل بأن قاعدة البيانات خالية من الطبقة الغنية مع الحفاظ على الطبقة المتوسطة ودون المتوسطة".

