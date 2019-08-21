تجتمع بوزارة الرياضة.. لجنة الجبلاية تحسم ملف مدرب منتخب مصر فى هذا الموعد

تعقد يوم السبت المقبل اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اجتماعا بمسئولى وزارة الشباب والرياضة بمقر الوزارة.



كان الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" وافق على تعيين لجنة خماسية لتسيير أعمال الجبلاية ضمت كل من : عمرو الجنايني رئيسا والدكتور جمال محمد على نائبا وعضوية محمد فضل وأحمد عبدالله والدكتورة سحر عبدالحق.



ومن المقرر قيام اللجنة الخماسية بمناقشة العديد من الأمور مع مسئولى وزارة الشباب والرياضة يأتي فى مقدمتها الانتهاء من ملف احتيار الجهاز الفنى لمنتخب مصر الوطنى خلفا للمكسيكى خافيير آجيرى الذى تمت إقالته عقب الخروج من نهائيات بطولة أمم إفريقيا التى أقيمت مؤخرا فى مصر.



يذكر أن ممثلى الأندية من أعضاء الجمعية العمومية عقدت اجتماعا وديا اليوم فى نادى الإعلاميين ورفضت خلاله اللجنة الخماسية وطالبت بسحب الثقة منها وجمع التوقيعات من أجل ذلك وذلك عبر الدعوة لانعقاد جمعية عمومية طارئة.



