أول تعليق من مدرب الزمالك الجديد على المنافسين.. فيديو

عبر الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك، عن سعادته بتوليه مهمه الفريق الابيض.



وقال ميتشو، إنه سعيد بالتواجد فى نادي الزمالك، ويحترم المنافسين، ويحترم أيضا الجميع فى مصر.



وتابع أنه متواجد فى إفريقيا منذ عام 2001 ، ومر عليه 18 عاما تطور فيها كثيرا وعمل في بلاد كثيرة فيها وكل تجربة يسعى أن يصل إلي أفضل ما يمكن للمكان المتواجد فيه.



وواصل، أنه بالطبع كل مكان له طبيعته الخاصة من الثقافة وطريقة الحياة وتفكير وهو يحترم كل مكان يتواجد فيه ويحترم ثقافته وعاداته.

