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أبو العينين: وزيرة الاستثمار قدمت كل الأساليب العلمية للتواصل مع المستثمرين.. صور

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:01 م
رجل الاعمال محمد
رجل الاعمال محمد أبو العينين والسفير الياباني
محمود نوفل تصوير صلاح مهدي
أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين، عضو المجلس المصري الياباني الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، أن قمة التيكاد أحد أهم المؤتمرات للعلاقات الأفريقية مع اليابان، موضحا أن الفكر الياباني يمتاز بأنه تنموي يهدف إلى بناء الأمم وإعداد البشر.

وقال محمد أبو العينين إن أفريقيا بها صحوة كبيرة بل وتتغير وتتقدم وثرواتها لكل دول العالم حيث بها 60 في المائة من الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة، فأفريقيا مليئة بالثروات".

وأعرب الرئيس الشرفى للبرلمان الأورومتوسطى عن تمنياته بأن تنتشر المدارس اليابانية والجامعات والمعاهد اليابانية في أفريقيا، وأن تساهم التيكاد 7 في نقل كل التكنولوجيا اليابانية الي أفريقيا.

ووجه عضو المجلس المصري الياباني الشكر لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة  سحر نصر على جهودها في خدمة البيئة الاستثمارية بمصر، مشيرا إلى أنها تعد من القلائل الذين قدموا كل الأساليب العلمية في التواصل مع المستثمرين بل ومكتبها مفتوح للجميع، متمنيا لها التوفيق.

وهنأ عضو المجلس المصري الياباني، رجل الأعمال إبراهيم العربي على منصبه الجديد كممثل الغرف التجارية المصرية اليابانية، معلنا عن تدشين أفريقيا شامبيون والتي تمتاز بالعديد من المزايا ومنها  الحصول علي جواز سفر أفريقي سيسهل الحركة والتنقلات بين دول القارة.

وأكد أبو العينين ان الاستثمارات والتجارة بين مصر واليابان زادت منذ قدوم السفير الياباني الي القاهرة، مشيدا بالجهود التي يبذلها الرئيس السيسي والذي دائما  يشدد على ضرورة حل جميع مشاكل المستثمرين اليابانيين والتي تم حلها بالفعل.

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