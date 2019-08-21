إزالة 67 حالة تعدٍ على أراضي الدولة بمدينة أبوتشت في قنا

قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، إن الوحدة المحلية لمدينة أبوتشت شنت حملة مكبرة بالتنسيق مع قوات الأمن ومسئولى الرى والأوقاف نجحت خلالها فى إزالة ٦٧ حالة تعد على أراضى أملاك الدولة والأوقاف والرى بإجمالي مساحة ١٨٢٠٥ أمتار مربعة تعديات بالمبانى و ١٣ قيراطا و15 سهماً تعديات بالزراعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية واستمرارا لحملات الموجة ١٣ لاستعادة أملاك الدولة.





وأوضح الهجان، أنه تمت إزالة ٢٨ حالة تعد بالبناء على مساحة ١٧٤٠٠ متر مربع من أراضى أملاك الدولة و ٢٧ حالة تعد بالبناء على املاك الرى بإجمالي مساحة ٨٠٥ متر مربع مضيفا انه تم ازالة ٧ حالات تعد بالزراعة على مساحة ٨ قراريط و ٣ اسهم من أراضى املاك الدولة و 5 حالات تعد بالزراعة على أراضى الأوقاف بإجمالي مساحة 5 قراريط و١٢ سهما، مشيرًا إلى أن جميع حالات الإزالة تم تنفيذها بقرى العمرة وسمهود وعوامر بنى برزه والمحارزه بأبوتشت.





وأكد محافظ قنا، أنه حريص على إنفاذ القانون وعدم السماح بأية تعديات والعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وحماية ثروات البلاد من أراضى الدولة والحفاظ عليها ومنع استغلالها بالمخالفة للقانون.



