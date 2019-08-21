في ذكري ميلاده.. تعرف على مسيرة فتحي عبد الوهاب الفنية

يوافق اليوم الأربعاء ، عيد ميلاد الفنان فتحي عبد الوهاب، الـ 48 ، فهو من مواليد 21 أغسطس 1971 .





ونعرض فيما يلي، مسيرة فتحي عبد الوهاب الفنية:

فتحي عبدالوهاب مرسي سليمان ولد في عام 21 أغسطس عام 1971 وتخرج في كلية التجارة وفي نهاية دراسته قدم ورقة لتقديم دور في مسرحية "بالعربي الفصيح" بقيادة الفنان "محمد صبحي" وبالفعل نجح في الاختبار وتم تقديمها لمدة ثلاثة مواسم وبدء عرضها في عام 1992 وتعتبر ذلك بدايته الفنية.





بداية الشهرة

كانت بدايته الفنية من خلال مشاركته فيلم بعنوان "صعيدي في الجامعة الامريكية" بمشاركة الفنان "محمد هنيدي" وأحمد السقا ومني زكي وتم طرحه في عام 1998 وبعد هذا العمل نقطة تحول في حياة "فتحي عبد الوهاب كانت بداية شهرته في عام 2000 شارك في عملين فنيين في نفس العام فيلم بعنوان "شجيع السيما" بمشاركة احمد ادم و ياسر جلال و كانت تدور قصة الفيلم حول ممثل يتدرب علي شخصية ضابط لانها دوره في فيلمه الجديد ثم يقع في مشاكل يشكل كوميدي دون قصد ثم شارك في فيلم بعنوان "فيلم ثقافي" بمشاركة احمد رزق و احمد عيد و شمس تم طرحه في نفس العام.





وجد أكثر من ناقد فني وصف "فتحي" بالمبالغة في الأداء وعندما ظهر في لقاء تلفزيوني علق علي هذا الكلام قائلا ممكن تكون دا رأيهم بس انا مقدرش احكم علي نفسي.





يُذكر أن فتحي قد غاب عن الساحة الفنية في عام 2012 لسبب غير معلوم بعد مشاركته في فيلم "ساعة ونص" وعاد مرة أخري في 2017 وظهر في ثوب جديد وأصبح أداؤه متغيرًا تماما من حيث الشكل والأداء أمام الكاميرا بشهادة الجمهور من خلال مشاركته في فيلم "هروب اضطراري" بمشاركة احمد السقا وأمير كرارة وغادة عادل وحقق الفيلم نجاحا كبيرا لكل صناعة.



