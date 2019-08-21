أول تعليق من زاهى حواس على وجود تابوت فرعونى بالمريخ.. فيديو

قال زاهى حواس بأن هناك جنون وهوس حول بناء الاهرامات مشيرا الى ان هناك برنامج فى مدينة لوس انجلوس الامريكية يتحدث بشكل منتظم بان هناك مخلوقات بنت الاهرامات من المريخ .



واضاف حواس فى مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى مصر" ان الذى تحدث عن وجود تابوت فرعونى على كوكب المريخ "موتور" لايوجد اثبات رسمي حتى هذه اللحظة من ناسا .



وتابع ان من يقف امام الهرم دون دراسة لايمكن ان يقول بأن من بناه انسان عادى ولكن مع الدراسة سيعرف بأنه كان المشروع القومى فى مصر والاهم فى التاريخ المصرى .



واستكمل ان هناك مستندات تتحدث عن اشخاص مسئولين عن بناء الاهرمات حيث تحدثت عن المسئول عن الجانب الغربي من الهرم مايدل على تقسيم العمل لبناء الهرم .

