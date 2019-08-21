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أخبار العالم

ترامب: سنرسل أسرى داعش إلى بلادهم إذا لم تستعدهم أوروبا

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:03 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أ ش أ
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، تهديدًا مباشرًا إلى الدول الأوروبية بتسليمها مقاتلي "داعش" الأسرى الذين يحملون جنسياتها، في حال لم ترغب بعض الدول باستعادتهم.

وأبلغ ترامب، الصحفيين في البيت الأبيض، وفقا لقناة "سكاي نيوز": "إذا لم تستعد أوروبا مقاتلي داعش الأسرى فسنضطر لتسليمهم للدول التي قدموا منها مثل ألمانيا وفرنسا".

وأضاف، أنه "سيتعين على دول أخرى تحمل عبء قتال تنظيم داعش"، مشيرًا إلى روسيا وباكستان وإيران كأمثلة لتلك الدول.

وكانت الخارجية الأمريكية حذرت في وقت سابق من عودة تنظيم داعش الإرهابي، موضحة أنه "أعاد بناء نفسه كما كان في السابق".

يذكر أن الرئيس الأمريكي طالب في فبراير الماضي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ودولًا أوروبية أخرى، بالسماح بعودة أكثر من 800 من مسلحي داعش يحملون جنسيات أوروبية ممن اعتقلوا في سوريا، من قبل التحالف الدولي.

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