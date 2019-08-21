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رياضة

شاهد.. وداع أسطوري من لاعبى الأهلي لـ مارتن لاسارتي قبل مغادرته القاهرة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:57 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حرص جهاز الكرة بالنادي الأهلي ولاعبو الفريق الأول، على تكريم مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق، ومعاونيه؛ سباستيان واليخاندرو؛ قبل المران الجماعي للفريق.

وقام جهاز الكرة بإحضار "تورتة" لتكريم لاسارتي، ومعاونيه، في حضور الجهاز الفني والإداري وجميع اللاعبين، الذين حرصوا على توجيه الشكر للمدير الفني السابق، ووداعه بالصورة اللائقة التي تعكس مكانة الأهلي وتقديره للفترة التي قضاها مع الفريق.

وقام الجمعُ بالتصفيق للاسارتي ومعاونيه أثناء كلمته في حفل التكريم، وسط مناخ أسري وتقليد اعتاد عليه الأهلي مع جميع المدربين قبل الرحيل، من منطلق قيمة وعراقة النادي القائمة على الاحترام المتبادل مع كافة الأطراف.

ووجّه جهاز الكرة واللاعبين الشكر للمدرب الأورجوياني، ومساعديه، سباستيان واليخاندرو في نهاية الحفل على الفترة التي قضاها بالجهاز الفني للفريق.

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