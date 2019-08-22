95.71 مليار يوان إجمالي إيرادات.. تعرف على نتائج أعمال شركة تشاومى العالمية

أعلنت اليوم شركة شاومي للهواتف الذكية، اليوم، عن إجمالي نتائجها الموحدة للربع الثاني وكذلك نتائج النصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو 2019 والذي حققت خلاله أداءً فاق التوقعات بفضل استراتيجيتها المزدوجة المُتمثلة في "الهواتف الذكية + الذكاء الاصطناعي للأشياء"، والتي توفر الكفاءة التشغيلية وتعزيز القدرة على تحمل المخاطر.



ارتفع إجمالي إيرادات المجموعة خلال هذه الفترة بنسبة 20.2 ٪ أي ما يُقارب95.71 مليار يوان صيني. وبلغت الإيرادات من خارج الصين38.6 مليار يوان صيني، ما يمثل أكثر من 40 ٪ من إجمالي الإيرادات. بينما بلغ صافي الربح المعدل (مقياس خارج المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية) 5.72 مليار يوان، بزيادة سنوية وصلت إلى 49.8٪. ونمت إجمالي إيرادات شاومي خلال الربع الثاني من 2019 بنسبة 14.8٪ لتصل إلي51.95 مليار يوان. وبلغ صافي الربح المعدل3.64 مليار يوان، بزيادة قدرها 71.7٪ على أساس سنوي.



حقائق مالية عن النصف الأول من 2019

بلغ إجمالي الإيرادات حوالي 95.71 مليار يوان، بزيادة 20.2٪ على أساس سنوي؛

بلغ إجمالي الربح حوالي 12.47 مليار يوان، بزيادة 25.3٪ على أساس سنوي؛

بلغ صافي الربح حوالي 5.15 مليار يوان ؛

بلغ صافي الأرباح المعدلة (مقياس خارج المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية) حوالي 5.72 مليار يوان، بزيادة 49.8٪ على أساس سنوي؛

بلغ عائد السهم (214.0) يوان.

حقائق مالية عن الربع الثاني من 2019

بلغ إجمالي الإيرادات حوالي 51.951 مليار يوان، بزيادة 14.8٪ على أساس سنوي ؛

بلغ إجمالي الربح حوالي 7.26 مليار يوان، بزيادة 28.4٪ على أساس سنوي ؛

بلغ صافي الربح حوالي1.96 مليار يوان صيني ؛

بلغ صافي الأرباح المعدلة بغير معايير الإبلاغ المالي الدولي حوالي 3.64 مليار يوان ، بزيادة 71.7٪ على أساس سنوي ؛

وبلغ العائد على السهم 0.082 يوان.



قال لي جون، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شاومي "بفضل الجهود المتواصلة التي بذلتها شاومي، تمكنا من تحقيق نمو قوي في أعمالنا، حيث حققنا ربحًا تخطي التوقعات وأصبحنا أصغر شركة علي قائمة فورتشن جلوبال500 لعام 2019 بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.



وأضاف: تعكس نتائج أعمالنا نجاح استراتيجيتنا المزدوجة المُتمثلة في "الهواتف الذكية والذكاء الاصطناعي للأشياء" إضافة لنموذج أعمال شاومي. ونتطلع في المستقبل لمواصلة تعزيز قدراتنا في البحث والتطوير والاستثمارات لاقتناص الفرص الكبيرة التي توفرها أسواق تقنية الجيل الخامس 5G وانترنت الأشياء وتوالي إنجازات الشركة. "



تحسين هامش الربح الإجمالي لأعمال الهواتف الذكية باستغلال مزايا تعدد العلامات التجارية



بلغت إيرادات قطاع الهواتف الذكية في شاومي في النصف الأول من 2019 حوالي5.9 مليار يوان بينما بلغت إجمالي إيرادات الربع الثاني 32 مليار يوان، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي لحجم مبيعات الهواتف الذكية وزيادة متوسط ​​سعر البيع. وفقًا لشركة كاناليس، حققت شاومي المركز الرابع عالميًا لشُحنات الهواتف الذكية خلال الربع الثاني من 2019.



وبفضل التحسين المستمر من قبل المجموعة لمنتجاتها وجهودها المتفانية لجعل ريدمي علامة تجارية مستقلة، فإن استراتيجيتها متعددة العلامات التجارية توفر مزايا عديدة، حيث ارتفع إجمالي هامش الربح بشكل ملحوظ من 3.3٪ في الربع الأول إلى 8.1٪ في الربع الثاني، في حين حقق متوسط سعر البيع للهواتف الذكية في الصين والأسواق الخارجية نموًا بنسبة 13.3٪ و6.7٪ على التوالي على أساس سنوي، مع ارتفاع إيرادات الهواتف الذكية 2000 يوان والتي تمثل 32.3 ٪ من إجمالي إيرادات قطاع الهواتف الذكية.



بعد إطلاق الاصدارات الجديدة لسلسلة Mi 9 وRedmi Note 7 في الربع الأول من 2019، أطلقت المجموعة السلسلة الرائدة الجديدة K20 الجديدة التي أبرزت الفعالية القصوى من حيث التكلفة في الربع الثاني، مما أدى إلى تشكيل محفظة هواتف ذكية ناجحة لفئات سعرية مختلفة.



وفي الربع الثاني، وصل حجم مبيعات الهواتف الذكية 32.1 مليون وحدة. كما بلغ حجم المبيعات العالمية من سلسلةRedmi Note 7 عشرون مليون وحدة حتي 30 يونيو 2019. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل أكثر من مليون وحدة للشُحنات العالمية من سلسلة K20 خلال شهر من إطلاقها.



وفي غضون ذلك، تواصل العلامة التجارية شاومي الابتكار والتوسع بقنوات جديدة للبيع بالتجزئة للحفاظ على مكانتها في قطاعات السوق المتوسطة إلى الراقية وغيرها. وفي 2 يوليو 2019، أطلقت شاومي سلسلة CC الجديدة كليًا والتي حظيت باستقبال جيد من قِبل المستخدمين الإناث، مما أرسي أساسًا قويًا لمواصلة تطور السوق. وفي 7 أغسطس 2019، أطلقت شاومي تقنية كاميرا بدقة 64 ميجابكسل عالية الدقة، والتي كان خط إنتاج Redmi أول من استوعبها.



وأعلنت المجموعة أيضًا عن تعاونها مع سامسونج الكترونيكس لتقديم أول مُستشعر كاميرا بدقة 100 ميجابكسل لخدمة طلبات المستخدمين متزايدة التعقيد. وفي الوقت نفسه، بعد طرح تقنية الجيل الخامس تجاريًا، أطلقت شاومي Mi MIX 3 5G، أول هواتفها المدعومة بالتقنية في العديد من الدول الأوروبية، وسيتم إطلاق ثاني الهواتف المدعوم بتقنية الجيل الخامس خلال النصف الثاني من العام الحالي بالصين.

