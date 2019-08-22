بـ إطلالة مبهجة.. سهر الصايغ تخطف الأنظار

نشرت الفنانة سهر الصايغ صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير عبر حسابها بموقع "انستجرام".





ظهرت سهر الصايغ خلال جلسة التصوير بإطلالة مميزة نالت إعجاب متابعيها.





وكانت سهر الصايغ شاركت في السباق الرمضاني 2019 بدورها في مسلسل فكرة بمليون جنيه، مع علي ربيع.



