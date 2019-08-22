بـ إطلالة مبهجة.. سهر الصايغ تخطف الأنظار

نشرت الفنانة سهر الصايغ صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير عبر حسابها بموقع "انستجرام".
ظهرت سهر الصايغ خلال جلسة التصوير بإطلالة مميزة نالت إعجاب متابعيها.
وكانت سهر الصايغ شاركت في السباق الرمضاني 2019 بدورها في مسلسل فكرة بمليون جنيه، مع علي ربيع.
مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، ومحمد فتحي، شريف يسري، وإخراج وائل إحسان، ويشارك في بطولته علي ربيع، صابرين، صلاح عبدالله، كريم عفيفي، سهر الصايغ، ولاء الشريف، طارق عبدالعزيز، وليد فواز، حنان سليمان، أحمد سلطان، مايان السيد، وطفل "ذا فويس" أحمد السيسي، ومحمد محمود، وآخرون.