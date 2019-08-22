حرق اليهود.. عرض سوبيبور يثير الجدل بمهرجان المسرح القومي.. صور

قدم فريق مسرح كلية تجارة "عين شمس" العرض المسرحي "سوبيبور" على خشبة مسرح السلام، ضمن فعاليات مهرجان المسرح القومي، وذلك وسط حضور لجنة التحكيم وعدد من النقاد الفنيين.



وأثار العرض جدلًا كبيرًا فور عرضه وذلك بسبب مناقشة العرض لقضية حرق اليهود من قبّل هتلر، والدفاع عن كونهم بشرًا بغض النظر عن انتمائاتهم الدينية، فانقسمت الآراء بين مؤيدين ومعارضين، حيث رأى البعض أن العرض يناقش قضية هامة بطريقة مختلفة ترفض العنف بكل أشكاله.



بينما شكك البعض الآخر في وطنية القائمين على العرض، واتهموهم بالدفاع عن الصهيونية، في محاولة لتخريب عقول الشباب من خلال تقديم مثل هذا العرض الجريء الذي تطرق لمناقشة الأمر بطريقة جديدة وغير معتادة، ولكن على الرغم من ذلك تفاعل كل الحضور مع الممثلين بشكل كبير بين دموع وضحك وتصفيق.



"سوبيبور" بطولة مجموعة من شباب فريق كلية تجارة عين شمس، منهم حسن خالد، وهاجر كمال، وخالد مانشي، وتصحيح لغوي زياد هاني كمال، وإعداد موسيقي عمرو صلاح، وماكياج نادين أشرف، وأشرقت مدكور، وملابس أميرة صابر، وتعبير ودراما حركية هاني فاروق، وديكور محمد أبو الحسن، وإضاءة محمد جبر، ومخرجون منفذون فادي أحمد، مصطفى رأفت، زياد هاني كمال، مخرجون مساعدون مصطفى طلعت، ومحمد عبدالله، وحسن خالد، والعرض من تأليف وإخراج محمد ذكي.

