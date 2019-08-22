ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الإفتاء تكذب مزاعم تيارات التشدد: لا تنازع بين الحضارة الحديثة والدين.. فيديو

الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:56 ص
دار الإفتاء
دار الإفتاء
محمد شحتة
أكدت دار الإفتاء أنه ليس هناك تنازع بين مظاهر الحضارة الحديثة وبين الدين كما تزعم تيارات التشدد؛ بل الإسلام كان أكبر مصدر للحضارة والرقي على مر القرون.

وقالت دار الإفتاء، في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار، إن التأمل في نصوص القرآن والسنة، والمقاصد العامة لشريعتنا الإسلامية، يرشدنا إلى أن صناعة الحضارة وعمارة الأرض وتدبير منافع الناس والاجتهاد في تحقيق ذلك هو مراد إلهي تتحقق معه معاني استخلاف الإنسان في الأرض، ويثاب المرء عليه في الدنيا والآخرة.

وأضافت الدار أن حضارة الإسلام تنطلق من بناء الإنسان وتقوم على إرساء قيم العدل والمساواة والحرية والتسامح، مصداقًا لقول الله تعالى: ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ [هود: 61]. أي: أمركم بعمارتها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإفتاء: السائح مستأمن يحرم الاعتداء عليه.. والتأشيرة بمنزلة عهد أمان

دار الإفتاء في موشن جرافيك: الرياضة مجال خصب لنشر الفضائل والقيم

الإفتاء: من مقاصد الحج تحقيق العبودية لله ووحدة المسلمين (موشن جرافيك)

الإفتاء توضح عدة نظم وإرشادات للتيسير على الحجاج.. موشن جرافيك

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة .. موشن جرافيك لـ دار الإفتاء

ترشيحاتنا

حسم اسم المدير الفنى خلال ساعات.. الاهلي يرفع سقف الراتب المالي للمدرب الجديد

ندالة رئيس وزراء بريطانيا بعد منع صديقته من دخول أمريكا

الاهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم وتغييرات في التشكيل

بـ اليورو والدولار.. تعرف على مميزات شهادة بلادى من بنك القاهرة

حائط صد منيع.. طابية الحوض الجاف شاهدة على التاريخ في الإسكندرية

شاومي تكشف عن هاتف Mi 9T Pro رسميا.. تعرف على مميزاته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حائط صد منيع.. طابية الحوض الجاف شاهدة على التاريخ في الإسكندرية

بكم واحد وفتحة من الساق.. نانسي عجرم تتألق فى عمان

بـ فيونكة لافتة.. نجوى كرم تتألق بالأسود فى StarsOnBoard