روتانا تطرح برومو ألبوم أصالة الجديد.. في قربك

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، برومو ألبوم الفنانة السورية أصالة نصري الجديد، الذي يحمل اسم «في قربك»، معلنة اقتراب موعد طرح الألبوم في سوق الـ CD، وتطبيق ديزر للموسيقى، وباقي المتاجر الإلكترونية.



وكشفت روتانا عن احتواء ألبوم «في قربك» لـ أصالة نصري، على 10 أغان متنوعة، تم طرح منهم 3 أغاني بشكل منفرد حتى الآن، وهم: «نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش».



الأغنية الأولى التي تم طرحها من ألبوم أصالة نصري هي «نكتة بايخة»، من كلمات: عبدالحميد حباك، وألحان: إيهاب عبدالواحد، وتوزيع: فهد.



والأغنية الثانية من ألبوم أصالة نصري، هي أغنية «مبقاش سر» من كلمات: أمير طعيمة، ألحان: أحمد زعيم، توزيع: فهد، وتريات: فهد، تنفيذ وتريات: تامر غنيم.



أما الأغنية الثالثة لـ أصالة فهي «حاجة متخصكش»، من كلمات: ناصر الجيل، الحان وتوزيع: آدم حسين، جيتار: اوسو، مهندس صوت: أندرو داوود، ميكس: لندن.



على جانب آخر، أعلنت أصالة عن موعد حفلها القادم بالطائف، حيث نشرت علي حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" فيديو علقت عليه قائلة: "جمهوري السعودي الحبيب، ألقاكم يوم ٢٨ أغسطس في الطائف، مصيف العرب، على مسرح سوق عكاظ التاريخي".



