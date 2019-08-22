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اقتصاد

بدء تنفيذ مشروعات صرف صحي بـ3 قرى في سوهاج.. العام المقبل

الخميس 22/أغسطس/2019 - 02:01 م
صدى البلد
امنة عبد العظيم
أعلن اللواء مهندس محمد بدري محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن البدء في تنفيذ مشروعات صرف صحي بقرى (الشوكا - الحما - جزيرة طما) بمركز طما، في يناير المقبل، والممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث تشمل المشروعات تنفيذ محطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد ووصلات منزلية.

وأكد محمد بدري أنه خلال العام الجاري، تم الانتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحي قرية سلامون بمركز طما، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث ضم المشروع محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 90 لتر/ثانية، وخط طرد وشبكات انحدار وعدد 2725 وصلة منزلية، ومن المتوقع تنفيذ مشروعات صرف صحي متكامل بقرى السكساكا وقاو غرب عقب الانتهاء من المشروعات التي سيتم تنفيذها العام القادم.​

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