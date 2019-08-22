بإطلالة جذابة.. نجوى كرم تتألق فى أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة نجوى كرم صورة جديدة لها خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وظهرت نجوى كرم فى الصورة بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت فستانا أبيض مكشوف الكتفين.



واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، حيث تركت سعرها منسدلا على كتفيها.



أما من الناحية الجمالية لم تتكلف نجوى كرم فى وضع المكياج بل اكتفت باختيار الألوان الترابية لإبراز أنوثتها وارتدت نجوى حلقا يتناسق مع إطلالتها.



يذكر أن آخر أعمال نجوى كرم الفنية كان كليب "ملعون أبو العشق" الذي طُرِح في 11 أبريل الماضي، وحقق حتى الآن أكثر من 45 مليون مشاهدة، وهو من كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسون.