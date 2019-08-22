قطع المياه لمدة 8 ساعات عن 8 مناطق في الجيزة.. تعرفها عليها

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه لمدة 8 ساعات عن مناطق (مساكن الضباط ـ الرماية ـ إسكان الشباب ـ عزبة جبريل ـ كوم بكار ـ كفر نصار ـ كفر غطاطي ـ الوفاء والأمل).



وأشارت إلى ضعف المياه بمناطق فيصل والهرم (شارع ترعة المريوطية ـ الكوم الأخضر ـ الثلاث طوابق ـ التعاون ـ المطبعة ـ حسن محمد) من الساعة 10 مساء الجمعة 23 /8/ 2019 وحتى 6 صباح السبت الموافق 24 / 8 / 2019، وذلك لأعمال ربط خط 800 مم على خط قطر 1500 مم بترعة المنصورية بالهرم للاستفادة من مشروع توسعات محطة جزيرة الدهب.



وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة على توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.