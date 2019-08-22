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اقتصاد

مناقصة عالمية لإنشاء شبكات طاقة شمسية فوق أسطح المباني بـ العاصمة الإدارية

الخميس 22/أغسطس/2019 - 12:04 م
صدى البلد
امنة عبد العظيم
أعلنت شركة العاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة طرح مناقصة بين الشركات العالمية والمحلية من الفئة الأولى المتخصصة في تصنيع أو تجميع أو تطوير مشروعات الخلايا الشمسية المرتبطة فوق أسطح المباني بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت أنه على الشركات المتقدمة التقدم بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض المالى والثانى العرض الفنى، والحصول على كراسة الشروط بداية من ٢٥ أغسطس الجارى مقابل سداد ٥ آلاف دولار.


وتصدرت مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة قائمة الأكثر طلبا بالسوق العقارى خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب حزمة المشروعات المتنوعة التي تشهدها العاصمة سواء من طروحات شركات القطاع الخاص أو الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان وجهات أخرى.

كما استفادت مشروعات العاصمة من الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بأجهزتها المختلفة بالعاصمة الجديدة، علاوة على حجم الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع بما جعلها أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، في طروحاتها السكنية والتجارية والإدارية بما فتح شهية المواطنين للشراء، مقارنة بالمناطق الأخرى.

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