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تعليم

وكيل تعليم بورسعيد: نسعى لحل مشكلة قوائم الانتظار لطلاب المدارس

الخميس 22/أغسطس/2019 - 04:50 م
صدى البلد
محمد الغزاوى
قرر الدكتور نبوى باهي وكيل وزارة التربية والتعليم في بورسعيد، اليوم، نقل إداراتى "بحر البقر، وجنوب" التعليميتين، مؤقتا، لحين الانتهاء من المبنى الإدارى الجديد، الملحق بمبنى مديرية التربية والتعليم، وذلك للقضاء على مشكلة قوائم انتظار الطلاب في مدرستى القادسية وبن خلدون الرسمية المتميزة للغات.

واشار وكيل وزارة التربية والتعليم في بورسعيد، إلى ان السبب فى مشكلة قوائم الانتظار، يرجع الى زيادة الإقبال على التعليم الرسمى والمتميز للغات هذا العام، مما ادى الى زيادة أعداد قوائم انتظار الطلاب الراغبين فى الالتحاق بهذه النوعية من التعليم.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم في بورسعيد، انه تم مناقشة مقترح لتحويل مدرسة الملك فيصل للتعليم الاساسى، إلى نوعية متميزة من التعليم، على غرار مدرسة بورسعيد الرسمية الدولية "عوف حمادة"، فى إطار تقديم خدمات تعليمية حديثة ومتنوعة ومتطورة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأسه وكيل وزارة التربية والتعليم في بورسعيد، اليوم، مع المهندس صلاح عبد العال مدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية ببورسعيد وحضور النائب احمد فرغلى عضو مجلس النواب والقيادات التعليمية.

وفى نفس السياق ونظرا للاقبال المتزايد على التعليم الفنى التجارى بشكل ملحوظ وجه وكيل وزارة التربية والتعليم في بورسعيد، مديرى الإدارات التعليمية ومسئولى التعليم الفنى، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من الفصول والفراغات المتاحة بالمدارس التجارية، ووضع تصور نهائى لاستيعاب الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالتعليم التجاري هذا العام الدراسي.

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