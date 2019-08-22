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رئيس وزراء اليونان: الناقلة الإيرانية ليست في طريقها إلينا

الخميس 22/أغسطس/2019 - 03:33 م
الناقلة الإيرانية
الناقلة الإيرانية
رويترز
قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس لتلفزيون فرانس 24 اليوم الخميس إن الناقلة الإيرانية التي تريد الولايات المتحدة احتجازها ليست في طريقها لليونان.

وقال ميتسوتاكيس "السفينة ليست في طريقها لليونان ولم نتلق طلبا منها للرسو في أي ميناء يوناني".

وتجوب الناقلة حاليا مياه البحر المتوسط.

وأعلنت وزارة الخارجية اليونانية أمس الأربعاء أن أثينا لن تقدم تسهيلات لناقلة النفط الإيرانية "أدريان دريا" للوصول إلى سوريا.

وقال نائب وزير الخارجية اليوناني، ميلتاديس فارفيتسيوتيس، "إن اليونان لن تقدم تسهيلات لناقلة إيرانية تبحر في المتوسط لتسليم النفط إلى سوريا.. لسنا على استعداد لتسهيل مسار هذه السفينة إلى سوريا".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد توعد بأن تتخذ واشنطن كل ما في وسعها لمنع ناقلة النفط الإيرانية "أدريان دريا" من تسليم النفط إلى سوريا، موضحا أن أي جهة تتعامل مع هذه الناقلة أو تساعدها أو تسمح لها بالرسو، معرضة لخطر العقوبات من الولايات المتحدة".

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