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كده برضه يا سونة يا خاين.. أروى جودة تقلد عبد المنعم ابراهيم بـ مايوه قطعة واحدة ..صور

الخميس 22/أغسطس/2019 - 04:56 م
رنا عصمت
نشرت الفنانة أروى جودة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، على طريقة الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم في فيلم "إشاعة حب" وتحديدا مشهد تقليد الفنانة هند رستم "كده برده يا سونة يا خاين".

وتألقت أروى جودة بإطلالة مثيرة وجريئة للغاية، مرتدية مايوه قطعة واحدة باللون الأسود المثير.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت أروي جودة علي البساطة والرقي والعفوية في إطلالتها، وابتعد عن وضع المكياج واكتفت بظهورها ببشرتها الطبيعية.

وحصلت أروى جودة في عامي 2004 و2005 على لقب أفضل عارضة أزياء في العالم في مسابقة "BEST MODEL OF THE WORLD" في تركيا.

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