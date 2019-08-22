أسباب الاجهاض في الشهر السادس.. أمراض نادرة تفقدكٍ الجنين.. تعرفى عليها

تبدأ فى التحضير لقدومه منذ سماعها نبأ حملها من اليوم الأول، مستعدة متأهبة لقدوم طفلها، تتحمل كافة الآلم حتى تمر فترة الحمل بسلام وأمان، إلا أن الرياح تأتي دائما بما لا تشتهي السفن، فبعض السيدات قد يتعرضن للاجهاض فى الشهر السادس من الحمل رغم أن هذا الشهر يعد ضمن المرحلة الثانية من مراحل الحمل التي تتضمن كلا منها ثلاثة أشهر تقريبا، ويمكن التعرف على اسباب الاجهاض في الشهر السادس من خلال التقرير التالى..



أورام ليفية



رغم تعدد اسباب الاجهاض في الشهر السادس إلا أنه يمكن أن يتم تحديدها بشكل واضح وخاصة أن احتمالية خسارة الطفل خلال المرحلة الثانية فى الحمل ضئيلة جدا، ولكن أول تلك الأسباب يتمثل فى وجود أورام ليفية أو تشوهات فى الرحم، فضلا عن إصابة المرأة باضطرابات في الغدة الدرقية.



عدوى ميكروبية



السبب الثانى من اسباب الاجهاض في الشهر السادس يتضمن التقاط عدوى التوكسوبلازما الناتج عن أكل اللحوم غير المطبوخة أو ملامسة براز القطط، الإصابة بالتهابات المهبل، كالبكتيريا المهبلية أو المكور العقدي ب، فضلا عن الإصابة بالعدوى الميكروبية ، أو الإصابة بعدوى فيروسية مثل الروبيلا أو عدوى يمكن أن تسبّب ارتفاعًا في درجة الحرارة.



مرض السكرى وسوء التغذية



ومع تعدد اسباب الاجهاض فى الشهر السادس، يتمثل السبب الثالث والأخير فى وجود أمراض القلب الشديدة أو أمراض الدم أو السكري، أو ارتفاع ضغط الدم، وسوء التغذية، ووجود ممارسات خاطئة كالتدخين وشرب الكحول و استخدام المخدرات، وحمل الأوزان الثقيلة وبذّل المجهود البدني الشاق.



اعراض الاجهاض

ولكن دائما ما تسبق العاصفة، أعراض تنذر عن حددوث كارثة، لذلك سيدتى لابد من الالمام بأعراض الاجهاض فى الشهر السادس من الحمل لتجنبها والذهاب لطبيبك المختص فور ظهورها من أجل مرور أمان لفترة حملك ولرؤية طفلك ينمو أمام عينيكى، وفى سياق السطور التالية نسرد اعراض الاجهاض فى الشهر السادس.



النزيف



تبدأ أعراض الاجهاض فى الشهور الأخيرة من الحمل، بالنزيف حيث يكون الدم ثقيل ويشبه الحيض، والذي يصاحبه ألم فى منطقة الرحم وتشنج في البطن، فضلا عن وجود إفرازات مهبلية بنية اللون، وألم بمنطقة الظهر.