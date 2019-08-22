طرح عيش يا قلبى لـ أبو على نجوم إف إم

تطرح شركة "جاما ميوزيك" اليوم أحدث عمل غنائى للنجم "أبو" وهو بعنوان "عيش يا قلبى" وذلك لبثها حصريا على محطة راديو نجوم إف إم.



أغنية "عيش ياقلبى" من كلمات محمد سرحان وأبو، وألحان وتوزيع مينو.. ويقول مطلعها:..



مادام عشقت قول يا قلبى قول



ماتخافش كلام الناس حكم الغرام هو الأصول



ليه تعيش أيامك وحدك وتخلى ليلك يطول



عمال تفكر فيه



عيش يا قلبى عيش



يذكر ان ابو قد حقق نجاحا كبيرا من خلال اغنيته الشهيرة "3 دقات" فى حصد عدد مشاهدات اقتربت من النصف مليار ، وشاركت فى غنائها الفنانة يسرا .