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ديني

حكم منع الرجل من رؤية أولاده بعد الطلاق لأنه شخصية غير سوية

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 04:01 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
تلقى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا تقول صاحبته (طليقي شخصية غير سوية وأخاف على ابني منه فهل يجوز منعه من رؤية الطفل؟). 

وأجاب "شلبي"، خلال فتوى مسجلة له، عبر موقع اليوتيوب، قائلًا: إنه أين كان الشخص الذى من حقه أن يرى أولاده ذكورًا كانوا أو إناثًا هذا حقه مثلما الحضانة من حق الأم مثل ما الطفل له حق فى الحضانة والنفقة، فكل أحد من الأطراف الثلاثة سواء أكان الأب أو الأم والأبناء كل واحد له حق فى الطرف الآخر فكون أن الأب غير سوي تمنعه الأم من رؤية الأبناء فهذا لا يصح. 

وأشار إلى أنه فلا يصح أن الأم تستقل هذا الأمر فهذا الأمر يُحدّده القاضي، فكون أن الزوجة تدّعى على زوجها وتحكم عليه وتنفذ عدم رؤية الأبناء عليه فهذا لا يصح.

وتابع: أن مسألة عدم تمكين الأب من رؤية الأولاد لا يصح للزوجة أن تستقل هذا الأمر ولا أن تحكم به فهذا الأمر مرده للقاضي هو الذى يفصل فى هذه المسألة.

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