حبس الطيب لوح وزير العدل الجزائري السابق بتهم فساد



أمر قاضي التحقيق في المحكمة الجزائرية العليا، اليوم الخميس، بإيداع الطيب لوح، وزير العدل الجزائري السابق، السجن، وحبسه إحتياطيا على خلفية اتهامه في قضايا فساد.



كانت السلطات الجزائرية المختصة بمكافحة الفساد قد فتحت تحقيقا ضد الطيب لوح، للاشتباه بتورطه في قضايا فساد.



ووجهت المحكمة للوح تهم تتعلق بـ "إساءة استغلال الوظيفة"، و"عرقلة السير الحسن للعدالة".



ويعتبر اللوح آخر وزير للعدل في فترة حكم الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة،.



ويعد لوح من أبرز المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وشغل مرتين منصب وزير العمل والتضامن الاجتماعي، قبل أن يشغل منصب وزير العدل من 2013 حتى 2019.



