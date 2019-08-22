الأمن يوافق على خوض الزمالك مبارياته على ملعب استاد القاهرة فى هذا الموعد

تلقى اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى فى اتحاد الكرة موافقة الجهات الأمنية على خوض نادى الزمالك مبارياته فى الدورى الممتاز نهاية شهر نوفمبر القادم.



كان مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور حدد ملاعب بتروسبورت وبرج العرب والقاهرة لاستضافة مباريات الفارس الأبيض محليا وإفريقيا.



جاءت موافقة الجهات الأمنية على خوض فريق الزمالك مباريات فى الدورى الممتاز بعد انتهاء مصر من استضافة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة خلال الفترة من 8 نوفمبر إلى 22 نوفمبر المقبل والتى يشارك خلال منافساتها المنتخب الأوليمبي الذى يقوده فنيا شوقى غريب.



يذكر أن لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة المهندس عامر حسين أعلنت عن انطلاق منافسات الدورى المحلى موسم 2019-2020 يوم 19 سبتمبر القادم على أن يسبقه لقاء السوبر الذى يجمع بين الأهلي والزمالك بـ 24 ساعة.

