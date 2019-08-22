بشرى سارة للمواطنين بخصوص أسعار البطاطس .. فيديو

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن هناك زيادة فى انتاجية محصول البطاطس خلال العام الحالي، موضحًا أن الزيادة فى هذا العام على الفدان الواحد وصلت لـ طن وربع الطن.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج، اليوم المذاع على قناة دي أم سي، أن السبب فى انخفاض المحصول فى العام الماضي، الحالة الجوية و التقاوي.



وأشار إلى أن البطاطس أصبحت رقم 2 من أهم الحاصلات الزراعية التى يتم تصديرها للخارج.



وأكد أن المزارعين أصبحوا يهتمون بأنواع التقاوي و لذلك زادت كميات البطاطس فى الأسواق، وأوضح أن هذا الخبر سيكون له تأثير على أسعار البطاطس فى الأسواق .



وكشف أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا فى أسعار البطاطس، وأن هناك عمليات متابعة مستمرة على البطاطس حتى يتم تقديم منتج آمن للمواطنين، ويتم تصدير شحنات آمنة للخارج.

