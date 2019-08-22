البنك المركزى يخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5%

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى، فى اجتماعهـا اليوم الخميس، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%.
واجتمعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، لتحديد مصير أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية، خلال اجتماعها الخامس والمحدد خلال العام الجاري.
واجتمعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، لتحديد مصير أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية، خلال اجتماعها الخامس والمحدد خلال العام الجاري.