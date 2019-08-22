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رياضة

الجماهير كلمة السر.. طلب عاجل من شوقي غريب قبل وديتي السعودية مع المنتخب الأوليمبى

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:52 م
شوقي غريب
شوقي غريب
عمرو ابوبكر
تمسك شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبى ، بطلبه لحضور الجماهير في وديتىّ منتخب مصر الأوليمبي أمام نظيره السعودي يومي 7 و 10 سبتمبر المقبل.

رغبة من المدير الفني جاءت من أجل أن يعتاد اللاعبون على اللعب فى أجواء جماهيرية، خاصة لأنه من المتوقع أن يكون حضور الجماهير بكثافة خلال بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتى تقام فى مصر فى نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يصل المنتخب السعودي القاهرة يوم 5 سبتمبر بكامل صفوفه بعد أن تأهل لنهائيات قارة آسيا المؤهلة للدورة الأولمبية طوكيو 2020.

يذكر أن معسكر المنتخب مصر الأوليمبي يأتي في إطار برنامج إعداد الفريق لخوض نهائيات الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تنظمها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل.

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