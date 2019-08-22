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اقتصاد

العقارات والبورصة.. رضا لاشين: هذه القطاعات تنتعش بعد قرار خفض اسعار الفائدة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 08:04 م
رضا لاشين
رضا لاشين
محمد صبيح
قال الدكتور رضا لاشين، مدير منتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة 1.5% اليوم الخميس خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية جاء بعد وصول معدلات التضخم إلى مستويات مطمئنة لصناع القرار عند حدود 8.7%.

وأوضح لاشين لـ صدى البلد، أن عددا من القطاعات الاقتصادية ستنتعش بعد قرار خفض اسعار الفائدة لأن تكلفة الاقتراض ستتراجع مما يشجع المستمثرين على طلب القروض من أجل الاستثمار في قطاعات الاقتصاد المختلفة.

وتوقع الخبير الاقتصادي أن تشهد عدة قطاعات استثمارية انتعاشة خلال الفترة المقبلة بعد قرار خفض اسعار الفائدة على رأسها قطاع العقارات والقطاع الصناعي وسوق المال.. مشيرا إلى أنه سيتم سحب السيولة من البنوك لتحقيق عائد أكبر داخل السوق في تلك القطاعات.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن تباطؤ الاقتصاد العالمي دفع كل البنوك المركزية نحو خفض أسعار الفائدة.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى، فى اجتماعهـا اليوم الخميس، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%.

واجتمعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، لتحديد مصير أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية، خلال اجتماعها الخامس والمحدد خلال العام الجاري.

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