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تعليم

تنسيق جامعة الأزهر 2019 .. كيفية التقديم والمعاهد المستحدثة والطب الخاص

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:53 ص
محمد شحتة
شرح الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر لشئون التنسيق الإلكتروني، منوها أن تسجيل الرغبات سينتهي يوم الأحد المقبل مساءا ويعود فتحه مرة أخرى بعد إعلان نتيجة الدور الثاني لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية.

وأضاف في فيديو مسجل له، أن الطالب يمكنه الدخول على بوابة الحكومة المصرية ويختار خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية برقم الجلوس والرقم السري الموجود على شهادة الثانوية ويكتب كذلك الرقم التأكيدي الذي سيظهر أمامه على الشاشة لعدم وجود ضغط على الموقع من أى زائر ليس له علاقة بتسجيل الرغبات

الخطوة التالية، تظهر له شاشة بها بياناته الأساسية وعليه التأكد من صحة بياناته وخاصة رقمه القومي، ثم تظهر له الخطوة الثانية وهى اختيار الرغبات وعليه أن يختار الرغابت بالترتيب الذي يرغب فيه منوها أنه حتى الآن لم يسجل رغباته.

وتابع: الخطوة التالية للتسجيل الصحيح يبدأ تسجيل بياناته الأساسية لتسجيل الرغبات ليكون بذلك قد سجل على بوابة الحكومة المصرية.

تم استحداث شعبة التربية الخاصة بكلية التربية بنين بالقاهرة وكلية التربية بنين بتفهنا الأشراف وكلية التربية بنين وبنات بأسيوط

الكليات التى بها اختبارات ورشح الطالب لها وأجرى الاختبارات ولم ينجح فيها يعود مرة أخرى إلى مكتب التنسيق ويتم طباعة الكليات المتاحة له طبقا للحد الأدني لمجموعه ممن ليس لها اختبارات قدرات ويتم ترشيحه إليها

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