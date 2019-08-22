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أخبار العالم

التاسع عالميا.. مصر تتفوق على إسرائيل وتركيا وبريطانيا وألمانيا في قوة سلاح الجو

الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:55 م
القوات الجوية
القوات الجوية
أحمد سيف الدين
كشف موقع جلوبل فاير باور، دول العالم التي تمتلك أقوي الأسلحة الجوية بالترتيب والذي كان في مقدمتهم الولايات المتحدة وروسيا والصين وجاءت في المرتبة التاسعة مصر بعد فرنسا.

وبحسب الموقع الأمريكي، سبقت مصر في الترتيب العديد من الدول العربية والأوروبية، حيث سبقت في قوة سلحها الجوي تركيا وكوريا الشمالية والمملكة العربية السعودية وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وإسرائيل التي إحتلت المرتبة الثامنة عشر متأخرت عن مصر بــ 9 مراتب.

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