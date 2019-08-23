أظهر وجهه الخبيث .. رامي شعث فشل في الحصول على الجنسية المصرية ولجأ لجماعة الإخوان الإرهابية

بعد عدة محاولات فاشلة من الإخوانى رامي شعث للحصول على الجنسية المصرية أظهر وجهه الحقيقي ونواياه الخبيثة ولجأ لجماعة الإخوان الإرهابية لبث الشائعات حول الدولة المصرية.



وقالت مصادر مطلعة ترك رامي شعث قضيته الاساسية بالدفاع عن الفلسطينيين المحاصرين، وقام بتمويل عمليات مشبوهة لجماعة الإخوان الإرهابية عن طريق أموال الفلسطينيين.



وأضافت المصادر أنه بعدما كان ينادى بالدفاع عن الأرض الفلسطينية ترك كل ذلك وارتمى فى أحضان الجماعة الإرهابية وأصبح أحد أذرعها التي تقوم بالتخطيط لعملياتهم المشبوهة.