برشلونة يرفض عرض إنتر ميلان لضم نجم الفريق

أعلنت بعض التقارير الاسبانية عن رفض فريق برشلونة لـ عرض انتر ميلان الايطالي لضم اليكس فيدال لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية .



واكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة رفض العرض حتى على سبيل الاعارة .



وتابعت الصحيفة أن رفض برشلونة كان مفاجىء نظرا لكثرة تواجد عدد كبير من اللاعبين بهذا المركز .



و أعلنت يقارير ايطالية من قبل أن نجم فريق برشلونة توصل لاتفاق مع انتر ميلان علي بعض تفاصيل العقد .



