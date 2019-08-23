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رياضة

برشلونة يرفض عرض إنتر ميلان لضم نجم الفريق

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 04:09 ص
فريق برشلونة
فريق برشلونة
ياسمين تيسير
أعلنت بعض التقارير الاسبانية عن رفض فريق برشلونة لـ عرض انتر ميلان الايطالي لضم اليكس فيدال لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية .

واكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة رفض العرض حتى على سبيل الاعارة .

وتابعت الصحيفة أن رفض برشلونة كان مفاجىء نظرا لكثرة تواجد عدد كبير من اللاعبين بهذا المركز .

و أعلنت يقارير ايطالية من قبل أن نجم فريق برشلونة توصل لاتفاق مع انتر ميلان علي بعض تفاصيل العقد .

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