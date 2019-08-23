الهلال السعودي يختتم تحضيراته لـ أبها ونجم الفريق يغيب

غاب سالم الدوسري لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، الخميس، عن ختام تحضيرات فريقه لمواجهة ضيفه أبها الوافد الجديد إلى دوري المحترفين، بعد أن منحه الجهاز الطبي في النادي العاصمي، راحة لشعوره بآلام خفيفة.



ويستعد الفريق العاصمي، لمواجهة نظيره أبها، اليوم في مستهل مشوار الفريقين بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، في لقاء يجمعهما على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن الجولة الأولى من المسابقة.



بدأ لوشيسكو مدرب الفريق تدريبات امس باجتماع فني مع اللاعبين، قبل أن يفرض تدريبات فنية وتكتيكية متنوعة على اللاعبين، خاض بعدها مناورة على كامل مساحة الملعب، قبل أن يختتم المران الذي استغرق 80 دقيقة، بتفكيك للعضلات.



