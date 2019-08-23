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قوات الشرعية اليمنية تسيطر على مدينة عتق

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 07:58 ص
قوات الجيش اليمني
قوات الجيش اليمني
أ ش أ
أعلن مدير أمن محافظة شبوة العميد عوض الدحبول اليوم /الجمعة/ ‏سيطرة قوات الجيش والأمن على مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة.. في وقت دعا فيه نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك تحالف دعم الشرعية في اليمن لإرسال لجنة لتقصي الحقائق لمعرفة من المتسبب بتفجير الوضع في مدينة عتق، التي دارت فيها مساء أمس اشتباكات عنيفة بين قوات الشرعية وقوات المجلس الانتقالي.

جاءت تصريحات بن بريك في تغريدة على حسابه في موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، أوردتها قناة (العربية الحدث) الإخبارية.
تأتي تصريحات نائب رئيس المجلس الانتقالي بعد ساعات من اندلاع مواجهات بمختلف الأسلحة بين قوات موالية للانتقالي والقوات الحكومية في أنحاء عدة من مدينة عتق، انتهت بحسب تصريحات قادة عسكريين وأمنيين من الشرعية بدحر هجومين متتاليين لقوات "النخبة الشبوانية" التابعة للانتقالي.

وكانت الحكومة اليمنية قد أصدرت بيانا - مساء الخميس - اتهمت فيه قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بمحاولة اقتحام عتق، مؤكدة أن توسيع التمرد إلى شبوة يمثل تحديًا للتهدئة وجهود احتواء الأزمة. كما لفتت إلى أن موقف الوحدات العسكرية ثابت في التصدي لهجوم الانتقالي في شبوة.

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