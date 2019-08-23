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الأوقاف: توزيع طن لحوم لكل ألف أسرة بمحافظة بني سويف

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 09:29 ص
توزيع لحوم صكوك الأضاحي
توزيع لحوم صكوك الأضاحي
عبد الرحمن محمد
تتواصل عملية توزيع لحوم صكوك الأضاحي بمحافظة سويف اليوم الجمعة، بتوزيع الدفعة الثانية بها أربعة أطنان لأربعة آلاف أسرة ليكون إجمالي ما تم توزيعه بالمحافظة ثمانية أطنان لثمانية آلاف أسرة حتى تاريخه.

ومن المقرر أن يتم افتتاح مدرسة درويش الصياد الثانوية بنات بقرية صفط راشين مركز ببا والتي تبرع بأرضها المرحوم درويش الصياد وقامت وزارة التربية والتعليم ببنائها ، وسيتم الافتتاح بمشاركة وزارة الأوقاف والمستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف والأستاذ الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم.

وينقل التليفزيون المصري، خطبة الجمعة بمسجد الهدى بكفر بني علي بمركز سمسطا، عن الصحبة وأثرها في بناء الشخصية ، بحضور المحافظ.

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