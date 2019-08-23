سوريا على رأس حديثهما.. اتصال هاتفي بين بوتين وأردوغان

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الجمعة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي، أن عمليات إدلب تقوض عملية التوصل لتسوية في سوريا وتمثل تهديدا خطيرا للأمن القومي التركي.



وقالت وسائل إعلام روسية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على تفعيل الجهود من أجل القضاء على التهديدات الإرهابية التي تنطلق من منطقة خفض التصعيد في إدلب، بحسب بيان أصدره الكرملين اليوم الجمعة.