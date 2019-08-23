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رياضة

تكريم منتخب الفروسية بفضية الفرق بدورة الألعاب الإفريقية.. صور

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:10 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى - عمرو الحلوانى
احتفل مسؤولو بعثة مصر بمنتخب الفروسية خلال تسلم ميداليات المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات الفرق بدورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت اليوم على ملعب دار السلام للفروسية في مدينة الرباط.

وجاء في المركز الأول منتخب المغرب، فيما احتلت مصر المركز الثاني والجزائر الثالث، حيث مثل مصر اليوم الفرسان محمد طاهر زيادة وعبدالقادر سعيد ومحمد طلعت مصطفى ونائل نصار.

وحضر المنافسات المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الفروسية واللواء طارق الغواص نائب رئيس اتحاد الفروسية ورئيس البعثة والدكتور محمد الشربيني المدير الفني والمهندس الباسل عبدالله رئيس البعثة والعميد يحي دعبس نائب رئيس البعثة.

وهنأ هشام حطب فرسان مصر بحصدهم الميدالية الفضية في الفرق، واعدا الفرسان بمزيد من الميداليات في الأيام المقبلة.
تكريم منتخب الفروسية بفضية الفرق بدورة الألعاب الإفريقية.. صور
تكريم منتخب الفروسية بفضية الفرق بدورة الألعاب الإفريقية.. صور
تكريم منتخب الفروسية بفضية الفرق بدورة الألعاب الإفريقية.. صور

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