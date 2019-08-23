من فتاة المول والاتجار بالأطفال لـ السمنة.. هل تتعمد ريهام سعيد إثارة الجدل بتصريحاتها؟

اعتادت الإعلامية ريهام سعيد على إثارة الجدل حولها فطوال سنوات قدمت فيها برنامجها "صبايا" دارت حولها المشاكل وتعرضت للضرب والحبس، ويبدو أنها أدمنت أن تكون حديث الناس وتريند مواقع السوشيال ميديا، فنجد أن ريهام سعيد فى الفترات الأخيرة تخرج بتصريحات تثير غضب الناس ونستعرض الأزمات التى تعرضت لها ريهام سعيد عبر تاريخها.
ريهام سعيد وأزمة الاتجار بالأطفال:
عرضت ريهام سعيد فى إحدى حلقات برنامجها "صبايا الخير" التى عرضت بتاريخ 22 يناير 2018، قضية الاتجار بالأطفال.
وفى تحضيرات الحلقة طلبت ريهام سعيد من فريق الإعداد عمل تحقيق حول هذه الظاهرة، ونجحت المعدة غرام عيسى في التواصل مع أشخاص لهم علاقة بتجارة الأطفال، واتفقت معهم على شراء طفلين مقابل مبلغ 300 ألف جنيه للطفل، وعرضت التسجيل الصوتي في الحلقة بين المعدة والمجرمين.
بعد الحلقة اتهمت المعدة والمصور وريهام سعيد بفبركة الحلقة كاملة ونفت المعدة والمصور علاقتهم بالعصابة وتم التحقيق مع ريهام سعيد واتهامها بالتحريض على خطف الأطفال، وصدر قرار من نيابة شرق القاهرة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامها بالتحريض على خطف الأطفال 19 فبراير 2018.
وقد أكدت وزارة الداخلية أن شخص بلغ بأن ابنه وابن شقيقه تعرضا للاختطاف على يد سائق توك توك أدلوا بأوصاف، وبالفعل تم عمل كمين وضبط السائق، وأثناء ضبط المتهم تلاحظ لأفراد القوة قيام أحد الأشخاص بتصوير مشهد الضبط من بعيد، وبمناقشة سائق التوك توك أقر أنه أتفق مع أحد السائقين على خطف طفل مقابل 40 ألف جنيه، لبيعه لأحد الأثرياء العرب، وأنه قرر خطفهما طمعًا في زيادة المال.
ريهام سعيد وأزمة الاتجار بالأطفال:
عرضت ريهام سعيد فى إحدى حلقات برنامجها "صبايا الخير" التى عرضت بتاريخ 22 يناير 2018، قضية الاتجار بالأطفال.
وفى تحضيرات الحلقة طلبت ريهام سعيد من فريق الإعداد عمل تحقيق حول هذه الظاهرة، ونجحت المعدة غرام عيسى في التواصل مع أشخاص لهم علاقة بتجارة الأطفال، واتفقت معهم على شراء طفلين مقابل مبلغ 300 ألف جنيه للطفل، وعرضت التسجيل الصوتي في الحلقة بين المعدة والمجرمين.
بعد الحلقة اتهمت المعدة والمصور وريهام سعيد بفبركة الحلقة كاملة ونفت المعدة والمصور علاقتهم بالعصابة وتم التحقيق مع ريهام سعيد واتهامها بالتحريض على خطف الأطفال، وصدر قرار من نيابة شرق القاهرة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامها بالتحريض على خطف الأطفال 19 فبراير 2018.
وقد أكدت وزارة الداخلية أن شخص بلغ بأن ابنه وابن شقيقه تعرضا للاختطاف على يد سائق توك توك أدلوا بأوصاف، وبالفعل تم عمل كمين وضبط السائق، وأثناء ضبط المتهم تلاحظ لأفراد القوة قيام أحد الأشخاص بتصوير مشهد الضبط من بعيد، وبمناقشة سائق التوك توك أقر أنه أتفق مع أحد السائقين على خطف طفل مقابل 40 ألف جنيه، لبيعه لأحد الأثرياء العرب، وأنه قرر خطفهما طمعًا في زيادة المال.
وعندما تم عمل كمين للسائق الذى اعترف عليه المتهم، تبين عمله سائق خاص لمعد برنامج ريهام سعيد، واعترف أن المعد اتفق معه على ذلك لعرض الموضوع كحلقة ببرنامج الإعلامية ريهام سعيد، وبضبط معد البرنامج تبين أن هناك مكالمات دارت بينه وبين غرام عبد الفتاح معدة البرنامج للتنسيق لتلك الواقعة المختلفة، وبضبط معدة البرنامج غرام، أكدت أن الواقعة تمت باتفاق مع ريهام سعيد مذيعة البرنامج، وقدمت «غرام» معدة البرنامج تسجيلات لمحادثات تليفونية بينها وبين الإعلامية، ورسائل واتس اب متبادلة بينهما، تبلغ فيها ريهام بأخر تطورات الخطف.
ثم أمرت النيابة بإحالة ريهام سعيد و7 متهمين آخرين، من بينهم فريق إعداد البرنامج التلفزيوني الذي تقدمه إلى محكمة جنايات القاهرة، بتهمة التحريض على اختطاف الأطفال والاتجار في البشر، ليكون من أسرع قرارات الإحالة خلال عام 2018.
وفى ثاني جلسات المحاكمة استمعت المحكمة إلى المستشار بهاء أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، دفاع ريهام الذي طلب إخلاء سبيلها، حيث ذكر أن موكلته قدمت دليل برائتها، ذاكرًا أن تفريغ هاتفها المحمول يحمل دليل براءتها ولأنها أم لطفل رضيع لا يقبل الألبان، وبالفعل قضت المحكمة ببراءة الإعلامية ريهام سعيد، وكل من أكرم محمد السيد و محمد أحمد صلاح و محمد عبد الفتاح، بمعاقبة المتهمين عطية ناصر ومحمد طه بالسجن المشدد 15 سنة، وتغريمهما 200 الف جنيه.
ريهام سعيد وتشويه سمعة زينة:
استضافت ريهام سعيد أحمد الهوارى وهو صحفى فى إحدى حلقات برنامجها "صبايا الخير" الذى كان يذاع على فضائية "النهار" آنذاك ، وتناولت مشكلة زينة مع أحمد عز، وادعى الصحفى أن الفنانة زينة كانت على علاقة برجل أعمال، وأنه والد طفليها.
لذلك رفعت زينة دعوى ضد ريهام سعيد وقدم محامي الممثلة زينة بلاغًا للنائب العام بتهمة تشويه سمعة موكلته، خلال إحدى حلقات برنامج "صبايا الخير" مؤكدًا فى البلاغ أن الحلقة بها معلومات وأخبار مغلوطة، وليس لها أي أساس من الصحة، وأن ذلك يعتبر طعنًا في الأعراض، يستوجب العقاب القانوني.
قضت محكمة أول درجة بحبس المتهمين 6 أشهر، وغرامة 10 آلاف جنيه، وتعويض 10 آلاف جنيه، ورفضت الدعوى المدنية وألزمت رافعها بالمصاريف، وقامت ريهام سعيد باستئناف الحكم .
ثم أمرت النيابة بإحالة ريهام سعيد و7 متهمين آخرين، من بينهم فريق إعداد البرنامج التلفزيوني الذي تقدمه إلى محكمة جنايات القاهرة، بتهمة التحريض على اختطاف الأطفال والاتجار في البشر، ليكون من أسرع قرارات الإحالة خلال عام 2018.
وفى ثاني جلسات المحاكمة استمعت المحكمة إلى المستشار بهاء أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، دفاع ريهام الذي طلب إخلاء سبيلها، حيث ذكر أن موكلته قدمت دليل برائتها، ذاكرًا أن تفريغ هاتفها المحمول يحمل دليل براءتها ولأنها أم لطفل رضيع لا يقبل الألبان، وبالفعل قضت المحكمة ببراءة الإعلامية ريهام سعيد، وكل من أكرم محمد السيد و محمد أحمد صلاح و محمد عبد الفتاح، بمعاقبة المتهمين عطية ناصر ومحمد طه بالسجن المشدد 15 سنة، وتغريمهما 200 الف جنيه.
ريهام سعيد وتشويه سمعة زينة:
استضافت ريهام سعيد أحمد الهوارى وهو صحفى فى إحدى حلقات برنامجها "صبايا الخير" الذى كان يذاع على فضائية "النهار" آنذاك ، وتناولت مشكلة زينة مع أحمد عز، وادعى الصحفى أن الفنانة زينة كانت على علاقة برجل أعمال، وأنه والد طفليها.
لذلك رفعت زينة دعوى ضد ريهام سعيد وقدم محامي الممثلة زينة بلاغًا للنائب العام بتهمة تشويه سمعة موكلته، خلال إحدى حلقات برنامج "صبايا الخير" مؤكدًا فى البلاغ أن الحلقة بها معلومات وأخبار مغلوطة، وليس لها أي أساس من الصحة، وأن ذلك يعتبر طعنًا في الأعراض، يستوجب العقاب القانوني.
قضت محكمة أول درجة بحبس المتهمين 6 أشهر، وغرامة 10 آلاف جنيه، وتعويض 10 آلاف جنيه، ورفضت الدعوى المدنية وألزمت رافعها بالمصاريف، وقامت ريهام سعيد باستئناف الحكم .
ريهام سعيد وأزمة فتاة المول:
لفتت الفتاة التى تعرضت للتحرش من جانب أحد الأشخاص بمول تجاري وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى الفيديو الخاص بالواقعة نظر الإعلامية ريهام سعيد وقررت استضافتها.
اشتهرت سمية عبيد باسم فتاة المول وظهرت مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامجه وطلبت تدخل السلطات للقبض عليه بعد تقديم بلاغ رسمي بحقه ،وبعد ذلك ظهرت فتاة المول مع ريهام سعيد في برنامجها "صبايا الخير"، وتناولت ريهام الموضوع بشكل مختلف، حيث شككت بدوافع الفتاة، تلقت اتصال من اخت الشاب تنفي فيه جميع ما قالته الفتاة.
قامت ريهام سعيد بعرض صور شخصية للفتاة سمية أرسلها أحد المشاهدين للبرنامج، والتي تظهر فيها سمية وهي تشرب "الويسكي"، وأيضا يقوم أحد الشبان بحملها على الشاطيء وهي ترتدي المايوه، إضافة إلى صور أخرى لها على الشاطئ مع نفس الرجل وقدمت فتاة المول ضد ريهام سعيد بلاغ مما أثار غضب الناس حول انتهاك خصوصية الفتاة .
بناءً عليه أحيلت الإعلامية ريهام سعيد والمتهم للمحاكمة، وقالت المحكمة كلمتها في التشهير بالفتاة بالحكم على الإعلامية بالحبس 18 شهرا، وتغريمها عشرة آلاف جنيه بتهمة السب والقذف في القضية، وفي الاستئناف تم إلغاء الحكم وصدرت البراءة، أما المتهم فقد حكم ضده بالحبس أسبوعين، وأسدل الستار على القضية.
حجاج عبدالعظيم يتهم ريهام سعيد بالسرقة:
اتهم الفنان الكوميدى حجاج عبدالعظيم، ريهام سعيد وقناة النهار بسرقة فكرة برنامجه «خارج نطاق الخدمة»، الذي كان يقدمه على قناة “ART”، وقامت بتغيير اسمه إلى «من غير زعل»، لتقدمه مع الفنان سعد الصغير، رغم أنه كان قد اتفق، بحسب كلامه، مع مدير أعمالها على إعادة تقديمه معها لكنه فوجئ بإذاعة البرنامج والفكرة ، لافتًا إلى أن ريهام سعيد كانت أحد ضيوف برنامجه الذي قدمه على قناة ''إيه آر تي'' سابقا..
أزمة مرض ريهام سعيد ما بين الحقيقة والخيال:
أعلنت الإعلامية ريهام سعيد فى آخر حلقات برنامجها أنه تم احتجازها في المستشفى لعدة أيام نتيجة لوعكة صحية، مشيرة إلى أن يدها لا تزال متأثرة من تركيب المحاليل الطبية، وبعد توقف برنامجها أعلنت فى تسجيل صوتى أن تعرضها لأزمات نفسية بسبب الحرب التي شنت عليها فى الأربع سنوات الأخيرة رغم تظاهرها بالقوة وإصرارها على استكمال المسيرة بسبب الأطفال المرضى الذين ليس لهم أى ذنب فى هذه الحرب.
وأضافت ريهام سعيد: "مناعتى ضعفت وأصبح من السهل إصابتي بأى ميكروب، فجالى ميكروب فى منطقة تسمى مثلث الموت فى غضاريف الأنف منطقة لا يصل إليها الدم"وأكدت أنها خضعت لعملية فى الأنف أزالت كل الغضاريف والعظام، وكادت أن تظل مشوهة لكن الله أرسل لها دكتور حسام فودة الذى حاول إنقاذ حياتها، وقام ببناء أنف جديدة من غضاريف الأذنين.
كما أشارت ريهام سعيد إلى أن هذا الميكروب يمكنه الوصول للمخ، وأن ما جعل حالتها تتدهور هو عدم استماعها لنصيحة الأطباء بالراحة وتسجيلها حلقة افتتاح بطولة الأمم الأفريقية، ولذلك بعد العملية سافرت للخارج وتوقفت عن البرنامج لمدة شهر، وانهالت على ريهام سعيد الدعوات من الفنانين والإعلاميين والجمهور الذى كان متعاطفا معها، ويخبرها أن دعوات أهالي الأطفال والخير الكثير الذى تقدمه فى برنامجها سيقف أمام مرضها وسيجعلها تتغلب عليه وتعود لبرنامجها وأهلها.
وبالفعل حدثت المعجزة كما أعلنت ريهام سعيد عبر حساباتها الشخصية أنها تماثلت للشفاء قائلة: "الدكتور سمح لي بالعودة لحياتي الطبيعية وبيقولي دي معجزة.. والمعجزة دي حصلت بدعائكم.. بجد شكرًا"، وأوضحت ريهام سعيد أن سماح الدكتور حسام فودة لها بالعودة للعمل، كان بعد أن ظهرت عليها علامات الاكتئاب الشديد .
البعض أعرب عن استغرابه من عودة ريهام سعيد واتهمها بفبركة موضوع المرض لتحقيق نسب مشاهدات عالية والبعض أكد أنها قامت بعملية تجميل فشلت وعانت بسببها ، لكن ريهام سعيد عادت فى برنامجها ونشرت صور لها اثناء فترة المرض واستعانت بالطبيب المعالج لها لتوضح حالتها للمتابعين .
تصريحات ريهام سعيد عن المصابين بـ السمنة :
كشفت ريهام سعيد أنها تحتاج لأن تعالج من السمنة بسبب زيادة وزنها، لأن عدم الحركة لمدة شهر جعلها تزيد 5 كيلو عن وزنها.
وقامت ريهام سعيد بعد العودة لبرنامجها ببدء حملة لعلاج المصابين بالسمنة المفرطة لكنها فى الحلقة سخرت منهم مما أثار غضب الرأى العام ضدها وقالت في برنامجها:" الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، بيشوهوا المنظر»، وتابعت: «منظرك بيكون مش حلو وإنتي بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشى، بتفقدي جزء من أنوثتك".
وأضافت ريهام سعيد "مبسوطة إن عندنا رئيس لديه وعي إنه يقول للشعب خِس، والكوميكس اللي ظهرت على ذلك جهل، لأنه من الحاجات الأساسية إن الشعب يكون متحضر وصحته كويسة وغير مصاب بالسمنة".
وبسبب هذه السخرية تقدم المجلس القومي للمرأة بشكوى للجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد برنامج "صبايا" الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة الحياة.
وتضمن موضوع الشكوى الحلقة التي تحدثت فيها ريهام سعيد مقدمة البرنامج عن السمنة، والتي أثارت استياء السيدات المصريات كما احتوت على عبارات وأوصاف لا تليق، وتضمنت الشكوى المطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المجلس الأعلى للإعلام فى هذا الشأن.
استدعى المجلس الأعلى للإعلام الإعلامية ريهام سعيد وستعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعا طارئا لها غدا السبت برئاسة جمال شوقى عضو المجلس، للتحقيق في الشكوى التي تقدم بها المجلس القومي للمرأة ضد برنامج صبايا والذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة الحياة.