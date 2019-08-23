من فتاة المول والاتجار بالأطفال لـ السمنة.. هل تتعمد ريهام سعيد إثارة الجدل بتصريحاتها؟

اعتادت الإعلامية ريهام سعيد على إثارة الجدل حولها فطوال سنوات قدمت فيها برنامجها "صبايا" دارت حولها المشاكل وتعرضت للضرب والحبس، ويبدو أنها أدمنت أن تكون حديث الناس وتريند مواقع السوشيال ميديا، فنجد أن ريهام سعيد فى الفترات الأخيرة تخرج بتصريحات تثير غضب الناس ونستعرض الأزمات التى تعرضت لها ريهام سعيد عبر تاريخها.



ريهام سعيد وأزمة الاتجار بالأطفال:

عرضت ريهام سعيد فى إحدى حلقات برنامجها "صبايا الخير" التى عرضت بتاريخ 22 يناير 2018، قضية الاتجار بالأطفال.



وفى تحضيرات الحلقة طلبت ريهام سعيد من فريق الإعداد عمل تحقيق حول هذه الظاهرة، ونجحت المعدة غرام عيسى في التواصل مع أشخاص لهم علاقة بتجارة الأطفال، واتفقت معهم على شراء طفلين مقابل مبلغ 300 ألف جنيه للطفل، وعرضت التسجيل الصوتي في الحلقة بين المعدة والمجرمين.



بعد الحلقة اتهمت المعدة والمصور وريهام سعيد بفبركة الحلقة كاملة ونفت المعدة والمصور علاقتهم بالعصابة وتم التحقيق مع ريهام سعيد واتهامها بالتحريض على خطف الأطفال، وصدر قرار من نيابة شرق القاهرة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامها بالتحريض على خطف الأطفال 19 فبراير 2018.



وقد أكدت وزارة الداخلية أن شخص بلغ بأن ابنه وابن شقيقه تعرضا للاختطاف على يد سائق توك توك أدلوا بأوصاف، وبالفعل تم عمل كمين وضبط السائق، وأثناء ضبط المتهم تلاحظ لأفراد القوة قيام أحد الأشخاص بتصوير مشهد الضبط من بعيد، وبمناقشة سائق التوك توك أقر أنه أتفق مع أحد السائقين على خطف طفل مقابل 40 ألف جنيه، لبيعه لأحد الأثرياء العرب، وأنه قرر خطفهما طمعًا في زيادة المال.



وعندما تم عمل كمين للسائق الذى اعترف عليه المتهم، تبين عمله سائق خاص لمعد برنامج ريهام سعيد، واعترف أن المعد اتفق معه على ذلك لعرض الموضوع كحلقة ببرنامج الإعلامية ريهام سعيد، وبضبط معد البرنامج تبين أن هناك مكالمات دارت بينه وبين غرام عبد الفتاح معدة البرنامج للتنسيق لتلك الواقعة المختلفة، وبضبط معدة البرنامج غرام، أكدت أن الواقعة تمت باتفاق مع ريهام سعيد مذيعة البرنامج، وقدمت «غرام» معدة البرنامج تسجيلات لمحادثات تليفونية بينها وبين الإعلامية، ورسائل واتس اب متبادلة بينهما، تبلغ فيها ريهام بأخر تطورات الخطف.



ثم أمرت النيابة بإحالة ريهام سعيد و7 متهمين آخرين، من بينهم فريق إعداد البرنامج التلفزيوني الذي تقدمه إلى محكمة جنايات القاهرة، بتهمة التحريض على اختطاف الأطفال والاتجار في البشر، ليكون من أسرع قرارات الإحالة خلال عام 2018.



وفى ثاني جلسات المحاكمة استمعت المحكمة إلى المستشار بهاء أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، دفاع ريهام الذي طلب إخلاء سبيلها، حيث ذكر أن موكلته قدمت دليل برائتها، ذاكرًا أن تفريغ هاتفها المحمول يحمل دليل براءتها ولأنها أم لطفل رضيع لا يقبل الألبان، وبالفعل قضت المحكمة ببراءة الإعلامية ريهام سعيد، وكل من أكرم محمد السيد و محمد أحمد صلاح و محمد عبد الفتاح، بمعاقبة المتهمين عطية ناصر ومحمد طه بالسجن المشدد 15 سنة، وتغريمهما 200 الف جنيه.



ريهام سعيد وتشويه سمعة زينة:

استضافت ريهام سعيد أحمد الهوارى وهو صحفى فى إحدى حلقات برنامجها "صبايا الخير" الذى كان يذاع على فضائية "النهار" آنذاك ، وتناولت مشكلة زينة مع أحمد عز، وادعى الصحفى أن الفنانة زينة كانت على علاقة برجل أعمال، وأنه والد طفليها.



لذلك رفعت زينة دعوى ضد ريهام سعيد وقدم محامي الممثلة زينة بلاغًا للنائب العام بتهمة تشويه سمعة موكلته، خلال إحدى حلقات برنامج "صبايا الخير" مؤكدًا فى البلاغ أن الحلقة بها معلومات وأخبار مغلوطة، وليس لها أي أساس من الصحة، وأن ذلك يعتبر طعنًا في الأعراض، يستوجب العقاب القانوني.



قضت محكمة أول درجة بحبس المتهمين 6 أشهر، وغرامة 10 آلاف جنيه، وتعويض 10 آلاف جنيه، ورفضت الدعوى المدنية وألزمت رافعها بالمصاريف، وقامت ريهام سعيد باستئناف الحكم .

