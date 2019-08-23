بفضيحة كروية.. توريس يودع الملاعب وكرة القدم

في ليلة وداعه، خسر فرناندو توريس مع فريقه ساجان توسو أمام فيسيل كوبي الياباني المحترف ضمن صفوفه النجم الإسباني أندريس إنيستا بستة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الياباني.



وشارك توريس في المباراة كاملة، لينهي مسيرته الحافلة بالإنجازات والبطولات بفضيحة كروية.



ويعد لقاء اليوم هو ثاني أكبر خسارة لفرناندو توريس في مسيرته الكروية، بعد الخسارة أمام برشلونة 6 -0،موسم 2007، عندما كان لاعبا في صفوف أتلتيكو مدريد



وحقق توريس العديد من الألقاب على مدار تاريخه ابرزهم بطولة كأس العالم مع غسبانيا، ولقب دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي مع أتلتيكو مدريد، وكأس الاتحاد الإنجليزي مع تشيلسي.