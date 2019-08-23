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رياضة

زين الدين زيدان يكشف حقيقة ضم نيمار ورحيل بيل

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 05:12 م
البرازيلي نيمار وجاريث
البرازيلي نيمار وجاريث بيل
يسرى غازى
كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، حقيقة التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفى لإنتقالات اللاعبين.

ويلتقي غدا السبت فريق ريال مدريد الإسباني نظيره بلد الوليد فى إطار الجولة الثانية لدوري الليجا الإسباني.

و‏قال زين الدين زيدان عبر المؤتمر الصحفي: لست مهتما بحكاية إنتقال نيمار الى ريال مدريد وأن ما يقلقني هو مباراة الغد أمام فريق بلد الوليد ولا شيء أكثر إن هذا ما يهمني فقط.

‏وحول رحيل الويلزي جاريث بيل، قال زين الدين زيدان: بيل سيبقى واللاعب يريد البقاء وهذا هو أهم شيء وكانت هناك أشياء حوله لكن الشيء المهم هو أنه يريد البقاء إنه لاعب مهم ولقد أظهر ذلك والآن عليه أن يثبت ذلك مرة أخرى.

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