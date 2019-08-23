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فن

آخر رايات الأندلس على المسرح العائم بمهرجان المسرح القومي غدًا

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:34 م
آخر رايات الأندلس
آخر رايات الأندلس
آيه عاطف
يُعرض غدًا السبت العرض المسرحي "آخر رايات الأندلس" على المسرح العائم الكبير ضمن فعاليات الدورة الثانية عشر من المهرجان القومي للمسرح، كما يعرض أيضا يوم الأحد، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

يشارك في العرض كل من محمد جبريل محمد، امنيه محمد، فاطمه محمد، محمد جمال تريكه، أحمد السيد، عمرو سامي، علياء ايهاب، نادين حسام الدين، ميار ممدوح، محمد مجدي يوسف، فرح محمد سيف، مارتينا صمويل لويز، هدير جمال السيد، مصطفي احمد محمود ، مصطفي مهدي، محمود رشوان، محمود اسماعيل، محمود محمد عبد المنعم، عبد الله سعيد، كيلاني، إحسان ابراهيم، ايه عادل، عصام محمد، محمود عامر، عبد المنعم محمد، أحمد عصمت محمد، آداء حركى و تنفيذ أحمد عادل "ارشميدس"، مكياج ناريمان الملاح، إضاءة محمود الحسيني، موسيقي إسلام وائل "كيبورد"، ومحمود عادل "عود"، ديكور روماني جرجس، وتصميم وتنفيذ الملابس هناء النجدي، مساعد مخرج :احمد مصطفى "ديزل"، وسارة محمود، وActing coach : أسماء إمام، وتأليف مصطفى سعيد، والعرض من إخراج مصطفى طه " كومي".

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